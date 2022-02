Kryptooffensive Stablecoin Facebook-Coin Diem ist Geschichte – profitiert jetzt PayPal?

Es waren große Pläne, die Mark Zuckerberg hatte. Mit einer eigenen Kryptowährung wollte der Facebook-Chef den globalen Zahlungsverkehr revolutionieren. Doch nun hat Facebook seinen Coin Diem offiziell beerdigt. Vermutungen, dass sich der Tech-Konzern von dem Projekt trennen will, waren schon in der vergangenen Woche aufgekommen. Nun hat die „Diem Association“, die hinter Facebooks Kryptoinitiative stand, ihr geistiges Eigentum und sämtliche Vermögenswerte an Silvergate Capital, einer Holdinggesellschaft der kalifnornischen Silvergate Bank, verkauft. Für Facebook verkommt das ehemalige Prestigeprojekt zum Flop.