Kryptooffensive Stablecoin Facebook-Coin Diem vor dem Aus – profitiert jetzt PayPal?

Das Geldmonopol sei eine Aufgabe der Staaten und nicht privatwirtschaftlicher Unternehmen. Facebook dürfe keine Zentralbank werden, so das einhellige Echo. Krypto-Berater Oliver Geiseler, Senior Partner beim Beratungsunternehmen Capco und spezialisiert auf Digitalwährungen, sieht in dem Umgang Facebooks damit den Hauptgrund für das Scheitern Diems: „Facebook hat versucht, sein Libra-Projekt an den Regulatoren vorbei zu realisieren.“