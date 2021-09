Kryptowährung Bitcoin bleibt nach chaotischem El-Salvador-Debut unter Druck

Die Talfahrt bei Bitcoin nach dem missglückten Start als Landeswährung in El Salvador hält an. Die Kryptowährung verbilligte sich am Mittwoch um 2,3 Prozent auf 45.722 Dollar. Zeitweise hatte sie am Dienstag mit 18,6 Prozent so viel verloren wie seit dem Börsen-Crash von März 2020 nicht mehr – damit wurden 180 Milliarden Dollar an Börsenwert vernichtet. „Die Stimmung ist und bleibt angeknackst“, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.