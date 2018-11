Kryptowährung Bitcoin verzeichnet höchsten Monatsverlust seit sieben Jahren

Den Rekordwert von etwa 20.000 Dollar hatte der Bitcoin im Dezember 2017 erreicht. Doch mittlerweile haben viele Investoren ihre Positionen in Kryptowährungen („Tokens“) grundlegend überdacht. „Es ist ein grausamer Bärenmarkt bei Tokens gewesen“, so Michael Novogratz. Der ehemalige Hedgefondsmanager hat mit seiner Firma Galaxy Digital Holdings in Kryptowährungen investiert.