Kryptowährung: Online-Bezahldienst Stripe akzeptiert ab sofort keine Bitcoin mehr

In Deutschland bietet Stripe als Bezahlmethoden nicht nur Kreditkarten, sondern unter anderem auch Giropay oder Sofortüberweisung an. Zu den Pilotkunden gehören der Web-Dienstleister Jimdo, der Putzhilfe-Vermittler Book A Tiger und Daimlers Plattform Croove zur Vermietung privater Autos. Das 2011 von den irischen Brüdern John und Patrick Collison gestartete Start-up bietet seine Dienste mittlerweile in 21 Ländern an.