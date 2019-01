Kryptowährungen Börse Stuttgart startet Bitcoin-Handel per App

Doch Spankowski sieht es sogar als Vorteil, nicht zu Höchstkursen auf den Markt zu kommen: „Wären unsere Nutzer bei 20.000 Dollar pro Bitcoin eingestiegen und hätten gleich Geld verloren, wären sie womöglich von vornherein verunsichert.“



Außerdem zeige die eigene Marktforschung, dass weiter ein hohes Interesse an Kryptowährungen in Deutschland bestehe. Neben dem reinen Handel der Münzen könne künftig auch eine Bezahloption in die App integriert werden.



„Die Bison-App ist nur ein erster Schritt in der Digitalstrategie der Gruppe Börse Stuttgart“, sagt Spankowski. Künftig wolle man grundsätzlich neu denken, wie Vermögensanlagen digitalisiert werden können. Bitcoin und Co. sind der Testballon. Eine ICO-Plattform für Unternehmensbeteiligungen über die Blockchain soll folgen, sagt Spankowski, samt eines Handelsplatzes für diese digitalen Assets.