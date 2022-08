Kryptowährungen „Der Bitcoin ist ein reines Luftprodukt“

Dafür gilt der Bitcoin, zumindest in einer rein privaten Wallet, als sicher. Gerade das dezentrale ist es ja, was viele an Kryptowährungen schätzen.

Warum soll etwas dezentral organisiert werden, wenn es zentral gut funktioniert? Ich habe kein Problem damit, mit Visa oder PayPal zu bezahlen. Diese Systeme können in gleicher Zeit fast 400mal Transaktionen abwickeln als Bitcoin. Mit der CO2-Emission einer Bitcoin-Transaktion können fast 1,9 Millionen Visa-Transaktionen durchgeführt werden.