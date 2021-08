Kryptowährungen „Der innere Wert des Bitcoin ist Null“

Und die irren alle?

Die niedrigen Zinsen sorgen für hohe Nachfrage nach Geldanlagen und machen generell Assets ohne laufende Zinserträge attraktiv. Deshalb sehen wir auch beim Bitcoin und anderen Kryptowährungen so hohe Kurse. Das alles ist aber Zeichen der Überhitzung. Letztlich zeigen ja auch die hohen Kurse am Aktienmarkt, dass in den vergangenen Jahren durch die Niedrigzinspolitik der Zentralbanken vieles heiß gelaufen ist, nicht nur der Bitcoin.

Trotzdem sehen einige in Bitcoin einen passenden Schutz vor Inflation und einen Ersatz für Gold.