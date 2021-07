Kryptowährungen Warum der Bitcoinpreis so stark schwankt

Wer letztlich ermitteln will, ob die Risiken der Krypto-Märkte einem Investment entgegenstehen, sollte daher nicht nur auf die Volatilität, sondern besser auf die sogenannte Sharpe Ratio blicken, mit der die risikoadjustierte Rendite von Kapitalanlagen errechnet wird. Hierbei geht es also um die Mehrrendite, die eine Anlage für das zusätzliche Risiko bietet – und je höher die Sharpe Ratio, desto höher die risikobereinigten Renditechancen.



Ermittelt man die Sharpe Ratio für ein Bitcoin-Investment mit einer Haltedauer von vier Jahren, so ergibt sich eine hervorragende Überrendite pro Risikoeinheit, die seit 2014 regelmäßig den Wert von mehr als zwei erreicht und kontinuierlich deutlich höhere Werte aufweist als etwa Gold, der Aktien- oder auch der Immobilienmarkt.