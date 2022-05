Kryptowährungen Kostenlose Steuererklärung? Das fragwürdige Angebot der Kryptobörse Crypto.com

Jetzt will Crypto.com mit einem speziellen Angebot noch mehr Kunden anziehen. Nutzer von Crypto.com können dort ihre Krypto-Steuererklärung erstellen lassen, und zwar kostenlos, so das Versprechen. „Erledigen Sie Ihre Krypto-Steuern in Sekundenschnelle und ohne Kosten“, wirbt Crypto.com um Anleger von Bitcoin und Co. aus der ganzen Welt. Das gilt nicht nur für Kryptowährungen, die Nutzer über die Plattform Crypto.com gekauft haben. Nutzer können auch ihre Daten von externen Kryptobörsen wie Kraken oder Binance in das Tool integrieren.