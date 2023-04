Kryptowährungen Nach N26-Deal: Kryptobörse Bitpanda schließt weitere Bankenpartnerschaft

Einer Studie des Statista Global Consumer Survey zufolge investiert in Deutschland bereits jeder Zehnte in Bitcoin und Co. Der Anteil der unter 30-Jährigen an den Krypto-Investoren ist mit 29 Prozent besonders hoch. Machen Banken ihnen keine Krypto-Angebote, laufen sie Gefahr, diese Kunden an Neobroker und andere Fintechs zu verlieren.



Lesen Sie auch: Trade Republic – mit der Zinskeule gegen die Banken



Völlig einig ist man sich in der Bankenbranche aber nicht, wie man mit Bitcoin und Co. umgehen sollte. Im vergangenen Jahr war darum bereits ein Streit entbrannt. Der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, Helmut Schleweis, kritisierte Kryptoanlagen als „Gang zum Spielcasino“ und riet Instituten davon ab, entsprechende Produkte anzubieten.