Kryptowährungen und Sanktionen Schaffen reiche Russen ihr Geld über Kryptobörsen ins Ausland?

Grundsätzlich sind Kryptowährungen deutlich anonymer als ein Bankkonto. Das Kryptoportemonnaie, die Wallet, ist statt mit einem konkreten Namen mit einer Adresse bestehend aus Zahlen und Buchstaben verknüpft. Die Personen hinter Zahlungen mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen können also deutlich schwerer identifiziert werden. Auch jede Transaktion wird mit einer langen Ziffernfolge versehen, dem sogenannten Hash. Gleichzeitig wird jede Transaktion dezentral, für jeden zugänglich, in der Blockchain, auf der die digitalen Coins basieren, gespeichert. Die Transaktionen selbst sind also transparent.



Die meisten Kryptowährungen gelten heute nicht als anonym, sondern lediglich als pseudonym. Mittlerweile gibt es zahlreiche Analysetools, die Wallets, welche mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, ausfindig machen. Diese werden dann markiert, so dass ihre Nutzer etwa an regulierten Börsen keine Geschäfte mehr machen können. Dass dieses Vorgehen auch im Zusammenhang mit Sanktionen funktioniert, zeigt das genannte Beispiel von Elliptic.