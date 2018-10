Kryptowährungen US-Finanzriese Fidelity startet neuen Service für Kryptowährungen

New YorkDigitale Währungen wie Bitcoin haben bislang ein schwarzes Jahr hinter sich, doch der große US-Vermögensverwalter Fidelity Investments macht Anhängern wieder etwas Hoffnung. Der Finanzriese, der in seinen Fonds mehr als 7,2 Billionen Dollar (6,2 Bio Euro) an Anlegergeld verwaltet, gab am Montag (Ortszeit) die Gründung einer Tochterfirma für sogenannte Kryptowährungen bekannt.