Kryptowährungen: Wenige Deutsche können sich Zukunft mit Bitcoin vorstellen

FrankfurtBitcoin & Co. dürften sich einer Studie zufolge nur schwer im alltäglichen Gebrauch durchsetzen. Vor allem in Deutschland seien Verbraucher zurückhaltend mit dem Einsatz von Kryptowährungen, zeigte eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).