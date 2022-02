Künstliche Intelligenz Wie massenhafte Daten die Rendite steigern können

Wir steuern unseren Mischfonds seit acht Jahren auf Basis eines KI-Systems, das täglich mit einer siebenstelligen Zahl an Finanz-, Umsatz- sowie Preisdaten gespeist wird. Diese Daten untersucht die KI sowohl nach linearen als auch nichtlinearen Zusammenhängen und Wechselwirkungen. Aus der Analyse historischer Kursmuster – dazu zählen beispielsweise Preistrends, relative Wertentwicklungen, die Geschwindigkeit von Kursänderungen oder auch Entwicklungen an den Zins- und Währungsmärkten – leitet sie Prognosen zur Wahrscheinlichkeit bestimmter Marktbewegungen in der näheren Zukunft ab.



Anspruch ist es, dass der Fonds für Anleger täglich handelbar ist und über die KI sowohl steigende als auch fallende Kurse verwerten kann. Gemein ist den meisten auf KI basierenden Fondsstrategien am Markt, dass sie sich einen entscheidenden Vorteil zu Nutze machen: Die KI analysiert emotionsfrei. Das heißt, die Entwickler fungieren als Controller und setzen der maschinellen Intelligenz einen Rahmen, überlassen dieser aber - ohne menschliche Befangenheit - die Interpretation des Marktgeschehens. Es geht also darum, die KI so zu programmieren, dass sie - ohne Voreingenommenheit - Eintrittswahrscheinlichkeiten auswertet, Richtungswechsel an den Märkten (schneller) antizipiert und so Chancen für Anleger erschließt beziehungsweise diese vor maximalen Wertverlusten bewahrt.