Kursabstürze Nach dem Kurssturz droht Zalando der Rauswurf aus dem Dax

Zalando kam am 1. Oktober 2014 zum Ausgabepreis von 21,50 Euro an die Börse. Es folgten zwischen März 2015 und Juli 2020 noch vier Kapitalerhöhungen mit einem Gesamtvolumen von rund 1,9 Milliarden Euro. Teile davon wurden dann wieder eingesetzt für den Rückkauf eigener Aktien. Das geschah weniger aus Liebe zu den eigenen Aktionären, sondern um die Vergütungsansprüche auserwählter Mitarbeiter aus Belegschaft und Management in Form von Aktienoptionen zu erfüllen. Fünf Programme sahen ein Aufkaufvolumen von bis zu 26,6 Millionen Aktien oder maximal eine Kaufsumme von 550 Millionen Euro vor. Etwa 13,3 Millionen Aktien wurden am Markt gekauft. Zumindest das Management muss seinen Lebensstil Gott sei Dank nicht großartig umstellen angesichts der Kurskatastrophe.