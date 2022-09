Kursabsturz Dax zeitweise unter 12.000 Punkten: So können Anleger profitieren

Häufig unterschätzt wird im Optionshandel die implizite Volatilität. Sie bildet die am Markt erwartete Schwankungsbreite des Basiswertes über die Restlaufzeit des Zertifikats ab. Bei hohen Kursausschlägen zieht die Volatilität an, was den Wert eines Optionsscheins stark beeinflussen kann. Aktuell liegt die implizite Volatilität im Dax bei 31 Prozent. Das ist ein recht hoher Wert – angesichts der Schwankungen im deutschen Leitindex in den vergangenen Wochen aber nicht überraschend. An Tagen, an denen der Dax starke Kurssprünge macht, einen Optionsschein zu kaufen, ist deshalb meist eher ungünstig. Geduldige Anleger können von der impliziten Volatilität allerdings profitieren: Wer in ruhigen Zeiten einsteigt, kann satte Extragewinne einstreichen, sobald der Basiswert rutscht. Wie so oft an der Börse ist eine ruhige Hand auch im Zertifikathandel Gold wert.



