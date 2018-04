Kurssturz: Russischer Aktienmarkt und Rubel weiterhin im freien Fall

Darüber hinaus lässt der Schweizer Rohstoffgigant Glencore wegen der Sanktionen gegen russische Unternehmen ein Aktientauschgeschäft mit dem Aluminiumproduzenten Rusal platzen. Rusal-Anteilsscheine büßten fast 5 Prozent ein, nachdem sie am Montag bereits um annähernd ein Viertel eingebrochen wachen. Die Papiere von Glencore erholten sich in London etwas von ihren jüngsten Verlusten und stiegen am Dienstag um rund 2 Prozent.