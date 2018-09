Kyptowährungen Anleger erleiden mit deutschen ICOs Verluste bis zu 90 Prozent

Grundlage für ein ICO sind in den meisten Fällen digitale Verträge der Ethereum-Blockchain. Die ermöglichen es Start-up Gründern, eigene Münzen zu schaffen und an Anleger zu verteilen. In Anlehnung an den Ausdruck eines klassischen Börsengangs, IPO (Initial Public Offering), heißt die Ausgabe solcher digitalen Münzen ICO, Initial Coin Offering. Anleger werden darüber aber in Deutschland bislang nicht am Unternehmen oder seinen Gewinnen beteiligt. Sie erhalten vielmehr eine Art digitalen Gutschein, den sie für künftige Dienstleistungen der Start-ups einsetzen sollen. So entziehen sich die Start-ups der Kontrolle der Finanzaufsicht Bafin.