Laufzeit-ETFs iBonds: Was können die Neuen von BlackRock?

Zwar können Anteile an den neuen ETFs während der Laufzeit jederzeit an der Börse verkauft werden. Die Liquidität am Markt dürfte aber gering sein. Denn die ETFs sind eigentlich dazu gedacht, um sie zu kaufen und bis zum Laufzeitende zu halten. Für Trader dürften die iBonds damit eher uninteressant sein. Bei einem ETF fällt zwar bei Verkauf nicht, wie bei manchen traditionellen Laufzeitfonds, eine Rücknahmegebühr an. Anleger sind allerdings von der Nachfrage abhängig. Gibt es keine, müssen Anleger mitunter mit dem Kurs so weit runtergehen, bis jemand anbeißt.