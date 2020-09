Laut Insider: Bund begibt wohl im November erste grüne Anleihe mit 5 Jahren Laufzeit

Nach der erfolgreichen Premiere der ersten grünen Anleihe will der Bund Insidern zufolge diesen Bereich um ein neues Produkt erweitern. Im November sei der Verkauf eines Green Bonds mit einer Laufzeit von fünf Jahren geplant, wie zwei mit den Planungen vertraute Personen am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Die Auktion des Papieres könne nach bisherigen Stand bis zu fünf Milliarden Euro in die Kassen von Finanzminister Olaf Scholz spülen. Das Ministerium wollte sich dazu nicht äußern. Es verwies auf die am Montag geplante Bekanntgabe des Emissionsplans für das vierte Quartal durch die für das Schuldenmanagement zuständige Finanzagentur.