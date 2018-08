Lautsprecher-Hersteller Sonos-Aktien bei Börsenstart in New York gefragt

Die Aktien des Lautsprecher-Herstellers Sonos sind bei der Handelspremiere in New York auf reges Interesse gestoßen. An der Technologie-Börse Nasdaq eröffneten die Papiere am Donnerstag zum Kurs von 16 Dollar und verbuchten danach starke Gewinne. Zuletzt lag die unter dem Tickerkürzel „SONO“ notierte Aktie mit 24 Prozent im Plus bei rund 18,5 Dollar. Allerdings hatte die Firma aus Kalifornien den Ausgabepreis zuvor auch schon von der ursprünglich angepeilten Spanne zwischen 17 und 19 Dollar auf 15 Dollar reduziert.