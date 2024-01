Leben mit Aktien Airbus-Aktie: Französischer Überflieger

Boeings Umsatz schrumpft, und das Betriebsergebnis ist angesichts drohender Verzögerungen und Rechtsstreitigkeiten kaum vorherzusagen. 2023 dürfte das fünfte Verlustjahr in Folge gewesen sein. Insgesamt wären in diesem Zeitraum dann grob 24 Milliarden Dollar Miese aufgelaufen. Airbus dagegen steht als Gewinner da: Das Unternehmen profitiert von reger Nachfrage und langen Wartelisten. Es sollte 2023 das dritte Jahr in Folge einen Gewinn im Bereich von vier Milliarden Euro verbuchen – deutlich mehr als vor der Coronapandemie.