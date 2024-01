Leben mit Aktien Die Tücken der Dividenden-Aristokraten

Ausschüttungshungrige Anleger müssen diversifizieren. Also in der Breite auf Dividendenwerte setzen und dabei nicht nur nach Höhe der Dividendenrendite auswählen. Eigentlich bietet sich hier die Anlage via ETF an. Bloß lässt die Auswahl an Dividenden-ETFs zu wünschen übrig. Für den Index-Klassiker S&P 500 Dividend Aristocrats etwa gibt es gar keinen passenden ETF. Der SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF (ISIN: IE00B6YX5D40) bildet nicht das Original ab, sondern den Hochrendite-Index S&P High Yield Dividend Aristocrats. Ebendieser Fokus auf besonders üppige Ausschüttungen könnte Kursplus gekostet haben: Der Index hinkte in den vergangenen zehn Jahren der klassischen Variante deutlich hinterher.