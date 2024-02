Leben mit Aktien Dividenden von Tech-Aktien: Das Wachstumswunder

Diese Anekdoten untermauert auch die allgemeine Marktentwicklung: In den letzten 20 Jahren war mit dem marktbreiten S&P-500-Index doppelt so viel drin wie mit einem Index, der auf Dividendenaristokraten mit besonders hoher Ausschüttung setzte. Dabei haben die adeligen Dividendentitel bereits einen hohen Qualitätsfilter. Sie müssen ihre Dividenden seit mindestens 25 Jahren angehoben haben. Auch das hat nicht davor geschützt, dass eine hohe Dividendenrendite keine Garantie für Anlegerglück bedeutet.



