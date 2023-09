Leben mit Aktien Eine Branche, zwei ETFs – zehn Prozentpunkte Unterschied

Der Index, den der Amundi-ETF nachbildet, ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Je höher der Börsenwert eines Unternehmen ist, desto mehr Gewicht bekommt es in dem Börsenbarometer. Und ein Unternehmen hat in den vergangenen Monaten an der Börse alle anderen überflügelt: Nvidia. Mit einer Marktkapitalisierung von mittlerweile mehr als einer Billion Dollar ist der Halbleiterkonzern heute fast dreimal so groß wie die Nummer zwei, Taiwan Semiconductor (TSMC). Die Folge: Im Amundi-ETF hat Nvidia mit 27 Prozent ein fast dreimal so hohes Gewicht wie TSMC mit elf Prozent.