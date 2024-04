Leben mit Aktien Gold performt besser als Aktien

Gold ist trotzdem kein Renditegarant. Langfristdaten deuten auf Aktien als bessere Wahl hin. Und auch der Vergleich über zehn Jahre schmeichelt nicht: In diesem Zeitraum konnte sich Gold verdoppeln, aber der MSCI World verdreifachen. Was aber seit Langem gilt: Gold ist eine hervorragende Beimischung fürs Portfolio. Mit einer kleinen Position haben Anleger in der Vergangenheit ihr Portfolio vor Schwankungen geschützt und gleichzeitig den Ertrag erhöht.