Leben mit Aktien Hellofresh, Delivery Hero und Just Eat: Günstig genug

Die These ist steil: Die Aktie von Hellofresh ist günstig genug. Das Gleiche gilt für Delivery Hero und Just Eat Takeaway. Die Wertverluste sind so weit fortgeschritten, dass jede Wachstumsfantasie raus ist. Die Aktie des Kochboxenspezialisten Hellofresh ist im Vergleich zum Allzeithoch über 90 Prozent gefallen, die Aktien der Lieferdienste Delivery Hero und Just Eat Takeaway über 80 Prozent.