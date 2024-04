Leben mit Aktien Johnson & Johnson: Babypuder wiegt schwer wie Blei

In Nordamerika ist das Babypuder des Konzerns in Verruf geraten. Verbraucher vermuten eine gesundheitsschädliche Verunreinigung mit Asbest. Zehntausende haben Klage eingereicht. Was J&J der Rechtsstreit am Ende kosten wird, ist noch offen. Anleger sind besorgt, denn mit der Abspaltung von Kenvue war J&J das Problem nicht los. Obwohl das Produkt mittlerweile ausgelagert ist, hat sich J&J für zukünftige Kosten zuständig erklärt, die mit den Babypuder-Klagen in den USA und Kanada noch ins Haus stehen könnten. Die Lage ist schwer einzuschätzen. Erst vergangene Woche hat J&J einen Rechtsstreit gewonnen und einen anderen verloren. Bei Letzterem wird eine Entschädigung in Höhe von 45 Millionen Dollar fällig. Vergangenes Jahr nahm J&J bereits eine Rückstellung in Höhe von 400 Millionen vor, um auf solche Kosten vorbereitet zu sein.