Leben mit Aktien Kellogg-Aufspaltung: Was Aktionäre jetzt wissen müssen

Hinzu kommt: Viele Lebensmittelkonzerne haben sich in den vergangenen Jahren reichlich mit Fremdkapital versorgt. Und zusammen mit den Zinsen sind die Kosten dafür gestiegen. Auch das kommt an der Börse schlecht an. Bei Kellogg stand einem Eigenkapital von 4,2 Milliarden Dollar zuletzt ein Schuldenberg von knapp 6,5 Milliarden Dollar gegenüber. Den in absehbarer Zeit abzutragen, wird schwierig – zumal die Aktionäre des Konzerns üppige Dividenden gewohnt sind.