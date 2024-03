Leben mit Aktien Lindt & Sprüngli: Diese Aktie ist ein teurer Spaß für Anleger

Ob Pralinen, Adventskalender oder Goldhasen: Die Süßwaren des Schweizer Premium-Chocolatiers Lindt & Sprüngli sind weltbekannt. Dennoch ist die Aktie des Unternehmens nur in wenigen Depots vertreten. Auf den ersten Blick erstaunt das, denn Schokofans haben an der Börse nicht sonderlich viel Auswahl. Hershey aus den USA, Barry Callebaut aus der Schweiz – danach wird es bereits dünn. Interessierte Anleger können ansonsten vor allem über breiter aufgestellte Nahrungsmittelkonzerne wie Mondelez oder Nestlé in Schokolade investieren.