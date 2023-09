Leben mit Aktien Münchener Rück: Der lange (lange, lange) Weg nach oben

In den vergangenen 10 bis 15 Jahren ist der Rückversicherer zwar langsam, aber stetig in eine hohe Börsenbewertung hineingewachsen. Das Unternehmen wurde effizienter, die Erstversicherungstochter Ergo mauserte sich vom Sorgenkind zum Ertragsbringer. Aktionären wurde die lange Wartezeit auf neue Kurshochs mit steten, hohen Ausschüttungen versüßt. Pluspunkt: Durch Aktienrückkäufe ist überdies die Zahl der umlaufenden Aktien in den vergangenen rund 20 Jahren deutlich geschrumpft. Der Gewinn verteilt sich also auf weniger Aktien.