Leben mit Aktien Rüstungsaktien: Vorbildliche Verteidigung fürs Depot

Eigentlich bietet sich bei Investitionen in die Rüstungsbranche eine Abdeckung durch einen ETF an. Bloß werden die etablierten Indizes aktuell nicht abgedeckt. Anleger haben zwei ETFs zur Auswahl: Den VanEck Defense ETF (ISIN: IE000YYE6WK5) und den HANetf Future of Defence ETF (ISIN: IE000OJ5TQP4). Beides Nischenprodukte. Der VanEck-ETF bildet den MarketVector™ Global Defense Industry Index nach, den es seit gerade einmal drei Jahren gibt. Der Fonds von HANetf setzt auf den EQM NATO+ Future of Defence Index, der nur ein Jahr alt ist. Dieser Index hat aber die attraktive Eigenheit, nur auf Firmen mit Umsätzen aus Nato- und Nato-freundlichen Ländern zu setzen. Anleger setzen damit immer noch auf Rüstung, aber mit ein bisschen mehr Moral als herkömmlich.



