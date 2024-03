Leben mit Aktien Unilever: Jahrhunderte der Tradition werden abgeschmolzen

Unilever unterscheidet bei seinem Eisgeschäft zwischen drei Kernmarken. Für die meisten Kindheitserinnerungen sorgt Wall’s. Das Herz mit dem weißen Kringel firmiert in Deutschland als „Langnese“. Calippo, Capri, Cornetto und Mini Milk sind Kultsorten. Dabei sind die Anfänge von Wall’s viel älter als die Erfindung des Gefrierschranks, den Carl von Linde im Jahr 1876 erfand.



Gegründet wurde Wall’s 1786 von Richard Wall, zunächst in Form eines Metzgerstandes auf dem Londoner St. James’s-Markt. Da jeden Sommer die Nachfrage nach deftigen und leicht verderblichen Fleischwaren zurückging, sollte ein saisonaler Ersatz her. 1922 begann Wall’s mit Produktion und Verkauf von Eiscreme. Die wurde über Nacht zum Verkaufsschlager.