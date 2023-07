Da kommen Fragen auf: Rentiert sich das in Zeiten steigender Zinsen überhaupt noch? Gemessen an den langfristigen Aktienrenditen ja, nur ist der Vorsprung lange nicht mehr so groß wie zu Zeiten der Nullzinszeit. Ist das nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein? In der Tat – mehr als ein Einstieg in eine Kapitaldeckung der Rente kann das nicht sein. Und vor allem: Können wir das überhaupt, funktioniert staatlich orchestrierte Geldanlage in Deutschland?