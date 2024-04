Leben mit Aktien Wenn nicht Rolex – was dann?

Das Luxuskonglomerat Richemont wird an der Börse ernst genommen. Völlig zurecht, denn in den letzten zwanzig Jahren hat sich die Aktie verzehnfacht. Die Dividende ist ähnlich stark gestiegen. Nicht nur mit seinen Uhren verdient Richemont prächtig, auch Schmuck, Lederwaren und Füllern (Montblanc) bringen eine Menge Geld. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Umsatz verdoppelt, über die letzten zwei Jahrzehnte sogar versechsfacht.