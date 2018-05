Lebensmittelhändler: Online-Supermarkt Ocado macht Rekord-Kursplus

FrankfurtDie Zusammenarbeit mit dem US-Lebensmittelhändler Kroger's beschert Ocado den größten Kurssprung der Firmengeschichte. Die Aktien des britischen Online-Supermarktes stiegen am Donnerstag um mehr als 80 Prozent auf ein Rekordhoch von 1.000 Pence. Dabei wechselten bist zum Mittag bereits mehr als acht Mal so viele Ocado-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.