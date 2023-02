Leerverkäufer Hindenburg Research: Wer ist der Adani-Jäger?

Auch in die Kryptowelt hat sich Anderson mit Hindenburg vorgewagt. Er will herausfinden, was tatsächlich hinter der umstrittenen Kryptowährung Tether und dem zugehörigen Unternehmensgeflecht steckt. Sein Vorgehen ist in dem Fall durchaus bemerkenswert. Anderson veröffentlichte im Oktober 2021 einen Aufruf und lobte eine Belohnung für Informanten aus, die ihn mit besonders relevanten Informationen zu Tether versorgen. Bis zu einer Million Dollar will Hindenburg dafür zahlen. Schon in den ersten Tagen nach Veröffentlichung gingen laut Anderson zahlreiche sinnvolle Hinweise ein.