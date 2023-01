Leerverkaufs-Attacke Adani: Bond-Investoren wenden sich von indischem Milliardär ab

Die Analyse-Firma hat daran auch ein gehöriges Eigeninteresse. Das in New York ansässige Unternehmen setzt bei Adanis Beteiligungen auf fallende Kurse, wie es in dem Bericht heißt. Dass er dennoch so hohe Wellen schlägt, dürfte auch daran liegen, dass Hindenburg in der Vergangenheit etwa mit Vorwürfen gegen das US-Unternehmen Nikola richtig lag. Der Konzern will wasserstoffbetriebene Lkw bauen, hat die Öffentlichkeit aber über die eigenen Fortschritte getäuscht. Hindenburg hatte das im September 2020 in einem Bericht detailliert beschrieben – die Aktie notiert heute mehr als 90 Prozent unter dem Stand von damals. Eine US-Jury sprach Nikola-Chef und -Gründer Trevor Milton im Oktober wegen Wertpapierbetrugs schuldig.