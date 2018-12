Leitindex Dax fällt auf Jahrestief

Nach der Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei ist auch der Dax in die Knie gegangen. Der deutsche Leitindex verlor zum Handelsstart am Donnerstag 1,83 Prozent und rutschte unter die Marke von 11.000 Punkte auf 10.995 Zähler. Anleger fürchten, dass der Fall die Spannungen zwischen China und den USA weiter erhöht. „Mit der Verhaftung stehen neue Fragezeichen hinter den Handelsgesprächen zwischen den USA und China“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Die Huawei-Managerin wurde in Kanada festgenommen und soll in die USA ausgeliefert werden. Der Fall steht Insidern zufolge in Zusammenhang mit Verstößen gegen die Iran-Sanktionen der USA. An den asiatischen Börsen ging es deutlich bergab.