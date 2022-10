Leitzins bei zwei Prozent Die EZB gibt Gas – und das ist wohl erst der Anfang

Kein Wunder, schließlich hatte die EZB kaum eine andere Wahl. Zu hoch ist die Inflation zuletzt gestiegen. In der Eurozone liegt sie mittlerweile bei 9,9 Prozent, so hoch wie noch nie seit Bestehen der Währungsunion. In Deutschland waren es im September sogar zehn Prozent. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Inflationserwartungen deutlich über dem von der EZB angestrebten Inflationsziel von rund zwei Prozent liegen. In ihrer jüngsten Inflationsprognose rechnet die Bundesregierung für das kommende Jahr mit einer Teuerung von sieben Prozent.