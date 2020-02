Leon Black: Finanzinvestor Apollo wittert Chance in Coronavirus-Krise

Viele Private-Equity-Häuser haben in den vergangenen Jahren Fonds für den Aufkauf notleidender Kredite aufgebaut. Sie hielten ihr Pulver trocken, um in einer Krise zuschlagen zu können. Laut dem Datenanbieter Preqin befanden sich 2019 dafür weltweit 77 Milliarden Dollar in den Kassen, so viel wie noch nie.