Libra Facebook startet eigene Kryptowährung

Denn nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen spricht Facebook auf seiner Calibra-Website an. Langfristig sollen mit Libra auch Zahlungen an der Kasse im Geschäft möglich sein.



Da die Finanzdaten von der neuen Facebook-Tochter Calibra Inc. verwaltet werden sollen, würden „abgesehen von einigen wenigen Fällen [...] ohne Einwilligung des Kunden keine Kontoinformationen oder Finanzdaten mit Facebook oder irgendeinem Dritten“ geteilt, heißt es in einem Dokument zum Verbraucherdatenschutz für Calibra. Kontoinformationen und Finanzdaten würden also nicht verwendet, um „das Anzeigen-Targeting in der Produktfamilie von Facebook zu verbessern“.