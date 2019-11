Das Jahr 2019 an den Kapitalmärkten verging rasend schnell. Ändert sich in den nächsten Wochen nichts dramatisch, wird es über alle Assetklassen hinweg eines der besten Jahre in der jüngeren Historie gewesen sein. Zweistellige Erträge gab es nicht nur in vielen Aktienmärkten, sondern auch in länger laufenden US- oder Euro-Peripherieanleihen und in einer Vielzahl von länger laufenden Unternehmensanleihen.