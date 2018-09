Lira Türkische Währung wieder auf Talfahrt

Albayrak rechnet nun mit einem Wirtschaftswachstum von 3,8 Prozent in diesem Jahr und von 2,3 Prozent im kommenden Jahr. Bisher war jeweils ein Plus von 5,5 Prozent veranschlagt worden. Der Schwiegersohn von Staatschef Recep Tayyip Erdogan kündigte an, notwendige Maßnahmen ergreifen zu wollen, um die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu überwinden.