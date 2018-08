Lira-Verfall: Top-Ökonom fordert schnelle Lösungen in der Währungskrise

„Dementsprechend ist kein direkter Effekt auf Deutschland zu erwarten“, sagte er. Für deutsche Firmen könnte der Lira-Verfall den Export in die Türkei erschweren. Rocholl gab Erdogan ein hohes Maß an Mitschuld für die Fehlentwicklung in seinem Land. Was jetzt nottue, sei, die Rechtssicherheit in der Türkei wiederherzustellen, die Einmischung der Politik in die Wirtschaft zurückzufahren und die Unabhängigkeit der türkischen Zentralbank zu sichern.