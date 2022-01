Lösegeld-Erpressung Die Jäger der verloren geglaubten Bitcoin

Dennoch, umgerechnet sind das aktuell bis zu 2,1 Millionen Dollar Lösegeld, die gefordert werden. „In rund 95 Prozent der Fälle soll in Bitcoin bezahlt werden“, sagt Bernt. Andere Kryptowährungen wie etwa der Privacy Coin Monero sind zwar für Kryptotracer auch schwieriger zu verfolgen, aber für Unternehmen auch nicht so einfach zu beschaffen wie Bitcoin. „Gerade mittelständische Unternehmen sind Kryptolaien“, sagt Bernt. Viele wüssten überhaupt nicht, was sie tun sollen, wenn nach einem Angriff so eine Lösegeldforderung bei ihnen eingeht. „Da herrscht dann Panik.“