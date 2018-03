LSE profitiert vom boomenden Euro-Clearing

Insgesamt werden pro Tag Derivate-Transaktionen in einem Volumen von einer Billion Euro verrechnet, ein Großteil davon in London. Die Konkurrenten in der EU-27 setzen darauf, dass nach dem Brexit zumindest ein Teil des Clearings nach Kontinentaleuropa abwandern wird. Die Deutsche Börse, die in dem Geschäft bislang nur eine Nebenrolle spielt, will ihren Marktanteil bis Ende kommenden Jahres auf 25 Prozent steigern. Doch noch profitiert die LSE von ihrer dominanten Rolle beim Euro-Clearing, der Betriebsgewinn der Tochter LCH stieg 2017 um 58 Prozent auf 194 Millionen Pfund.