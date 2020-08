Londoner Firma Vega Capital : Negativer Ölpreis brachte Händlern 500 Millionen Dollar Gewinn

An dem Vega-Jackpot, über den bisher noch nicht berichtet wurde, waren etwa ein Dutzend Händler beteiligt, die gemeinsam aggressiv Öl verkauften, bevor der Mai-Kontrakt für West Texas Intermediate um 14:30 Uhr in New York abgerechnet wurde. Es ist eine Taktik, die Vega-Händler regelmäßig anwenden, sagte eine andere Person, die mit der Strategie des Unternehmens vertraut ist. An diesem Tag fiel der Handel jedoch mit einer Phase beispielloser Volatilität zusammen. So brach die Nachfrage nach Treibstoff durch die Coronavirus-Pandemie weg und die Lagerkapazitäten in Cushing, Oklahoma, wo die Käufer die physische Lieferung von WTI-Rohöl entgegennehmen, waren praktisch verschwunden.