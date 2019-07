LSE: Refinitiv-Deal könnte lange wettbewerbsrechtliche Untersuchung auslösen

Der US-Investor Blackstone, der die Mehrheit an Refinitiv hält, soll nach den Insider-Angaben in Wochenfrist den geplanten Verkauf des Finanzdatenanbieters offiziell bekanntgeben. Die Verhandlungen zwischen der LSE, Blackstone und dem Informationskonzern Thomson Reuters befänden sich in einem fortgeschrittenen Stadium.